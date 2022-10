Il fascino dell’Islanda: cresce il mercato italiano

13:28

Gli italiani cedono alla bellezza del Nord Europa scegliendo l'Islanda per le proprie vacanze. Nel 2022 si è registrata infatti una crescita degli arrivi di visitatori in arrivo dalla Penisola, dato che era già più che positivo prima della pandemia.

A facilitare gli spostamenti dall'Italia è il numero di collegamenti aerei, in particolare grazie ai voli operati sullo scalo di Keflavik, scelto da quasi il 99% dei viaggiatori italiani. Durante il periodo tra giugno e agosto 2022, i passeggeri italiani in transito in Islanda sono stati 33mila, contro i 22mila registrati nelle estati 2018 e 2019.



Nel 2021, infine, Visit Iceland ha lanciato anche un nuovo sito web con contenuti riorganizzati e con un focus dedicato ai viaggi sostenibili. G. G.