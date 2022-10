08:03

Cosa succede se un volo viene cancellato all’improvviso? È giusto pretendere assistenza anche da una low cost? Temi caldi su cui ha voluto fare chiarezza un convegno organizzato da Fto all’interno di TTG Travel Experience.

“Il regolamento europeo - ha messo in chiaro Cosimo Falangone, avvocato e fondatore di Risarcimento Viaggi - impone a tutti i vettori il rispetto di determinati obblighi nei confronti delle agenzie di viaggi, compreso quello di riproteggere il passeggero su un altro volo gratuitamente e supportarlo fino alla partenza”.



La prassi, però, è molto diversa: “Spesso le agenzie hanno a che fare con vettori che non propongono un’assistenza specifica e immediata, lasciando l’onere sul passeggero e di riflesso sull’agenzia”.



Che fare, quindi, se la compagnia si sottrae a questi obblighi? “Alla luce della mancata assistenza del vettore, l’organizzatore che sostiene delle spese, può esercitare un’azione di rivalsa nei confronti della compagnia. Per questo - aggiunge Falangone - è bene cristallizzare le prove del mancato supporto, che un domani ci consentono di recuperare queste somme dal vettore”. A. D. A.