Volonline e SiVola portano i travel blogger in agenzia

di Alberto Caspani

14:01

Intercettare le nuove 'tribù'. La partnership fra Volonline/Teorema Vacanze e SiVola punta a sviluppare un nuovo modello di business per il turismo, grazie al quale favorire un travaso di conoscenze fra viaggiatori indipendenti, travel bloggers e agenzie di viaggio.

"Dobbiamo mettere in dialogo logiche differenti, ma non per questo fra loro estranee - dichiara Luca Adami (nella foto il secondo da sx), cmo e cto Volonline/Teorema Vacanze - e la dimostrazione ideale è proprio il progetto SiVola+: da una parte esiste un cliente over45 affascinato da modalità di viaggio più avventurose, che mettano al centro il valore delle relazioni umane oltre che della destinazione in sé, ma disposto ad acquistare servizi di livello più alto di cui le agenzie di viaggio restano un riferimento naturale".



Viaggi 'giovani', senza però alcuna preclusione di carattere generazionale: è la nuova modalità che crea serbatoi naturali dove la qualità professionale dei servizi ricettivi, al pari delle garanzie sulle prenotazioni dei voli, rappresentano i due fattori strategici per fidelizzare il viaggiatore al mondo dell'intermediazione, lasciandogli piena libertà di scoperta attraverso le suggestioni digitali dei canali social.