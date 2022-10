12:40

Via alle vendite nell'estate 2023 per Going to Italy. La nuova linea incoming di Going, il tour operator del gruppo Bluvacanze, debutterà sul mercato fra marzo e aprile dell'anno prossimo, per essere già attiva con la propria offerta nei mesi di alta stagione.



I piani

"Dai laghi lombardi al Salento - spiega Maurizio Casabianca (nella foto), chief commercial & operation officer di Going - intendiamo sviluppare un prodotto focalizzato sugli interessi di una clientela principalmente nord americana e nord europea, dando modo di allargare e approfondire la conoscenza dei territori in prossimità degli scali di partenza in Italia. La divisione di cui Roberto Pannozzo è stato nominato responsabile sarà composta da circa 8 persone ed è in corso di formazione".

Il modello operativo seguirà quello già ben rodato della linea Going4Cruise, che prevede soggiorni, tour fly&drive e itinerari esclusivi di circa 2 notti pre o post crociera.



Alberto Caspani