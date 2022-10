Testi, Gattinoni: “Il lusso contemporaneo passa dalle emozioni”

11:56

Il viaggio di lusso contemporaneo è cambiato. Lo dice Sergio Testi, direttore generale del Gruppo Gattinoni: “In passato il lusso poteva essere abbinato a una business class e a un 5 stelle - dice il manager -. Oggi non è più così; le aspettative si sono alzate trasformandosi totalmente”.

Non è neppure la destinazione a condizionare la scelta. "Oggi un cliente considera un viaggio di lusso l'opportunità di vivere esperienze emozionali uniche, affiancate a servizi di alto livello qualitativo e a personalizzazioni del viaggio - spiega Testi - che deve soddisfare al 110 per cento i sui gusti e le sue aspettative".



Un percorso che Gattinoni interpreta in diversi modi, ad esempio con Travel Experience e Eccellenze Italiane. "Sono sempre prodotti costruiti su misura per il cliente con l'obiettivo di stupire, emozionare e permettere al viaggiatore di vivere e realizzare durante la sua vacanza attività e esperienze che autonomamente non riuscirebbe ad organizzare".



Ma anche con il servizio delle sue agenzie di viaggi. "Il cliente oggi si aspetta di confrontarsi con un consulente e non con un venditore, si aspetta che il consulente conosca perfettamente le sue esigenze - conclude Testi -. Inoltre sono cambiate le abitudini di molti clienti che sono tornati a prenotare in agenzia per ottenere quelle garanzie e rassicurazioni date dagli operatori del turismo organizzato".