La rivoluzione per le agenzie firmata YesBeds

15:11

YesBeds nasce come piattaforma di booking online pensata per le agenzie di viaggi. "Un sistema semplice ed intuitivo, che opera sia online che offline, e che consente di verificare in tempo reale la disponibilità di oltre un milione di servizi ricettivi in tutto il mondo - commenta il proprietario e fondatore Michele Montella -. La piattaforma negli ultimi 2 anni è stata perfezionata e rimodulata sulla base delle esigenze manifestate dagli stessi agenti di viaggi a cui essa è rivolta, sia in termini di grafica che di contenuti, integrando le giuste funzionalità e rendendola ancor più semplice e intuitiva".

Pubblicità

In partnership con i migliori wholesaler globali, operatori ricettivi e dmc internazionali, consente di offrire un prodotto specifico, completo e competitivo, capace di esaudire la più ampia gamma di richieste di sistemazione e servizi singoli.



"Credendo fortemente nell'importanza della distribuzione di un prodotto di qualità, YesBeds mette a disposizione dei suoi clienti un booking dedicato ed un servizio di assistenza h24 e 7/7. Servizio del quale siamo molto fieri e per il quale abbiamo riscontrato tanti feedback positivi. Grazie al nostro staff efficiente e qualificato, siamo riusciti a far fronte a qualunque tipo di problematica o esigenza manifestata dai clienti affidati ai nostri servizi in giro per il mondo".



Il risultato conseguito quest'anno, in termini di fatturato, "è il frutto della fiducia che le agenzie hanno riposto in noi, dandoci l'opportunità di dimostrare il nostro valore". Si prevede un 2023 ancora più intenso: "Abbiamo definito un piano di sviluppo in termini di tecnologia, di servizi e di attività verso il trade agenziale".