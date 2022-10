Franco Gattinoni, Fto:

11:11

Le low cost cancellano i voli, ma la responsabilità è dell'agenzia. Da questa constatazione parte la richiesta del presidente di Fto Franco Gattinoni (nella foto), che sottolinea la necessità di affrontare il tema da un punto di vista politico.

"Il mercato low cost stabilisce e modifica l'offerta all'ultimo momento - evidenzia Gattinoni in un post su LinkedIn della pagina ufficiale dell'associazione -, in modo repentino e imprevedibile". Un approccio che crea problemi alle agenzie di viaggi a diversi livelli. Primo tra tutti quello organizzativo. "Le agenzie di viaggi hanno bisogno di programmare sul medio e lungo termine e di conoscere con sicurezza offerte giusto prezzo".



Il nodo delle cancellazioni

Ma la questione non si chiude qui. Gattinoni, parlando a nome della distribuzione, prosegue: "Noi vendiamo servizi e ci prendiamo la responsabilità di fronte al cliente. Se il volo viene cancellato, dobbiamo dare assistenza ed eventualmente rimborsare tutto il pacchetto. È un tema da affrontare a livello politico".



Parte poi un'ulteriore richiesta che riguarda l'annoso tema della retribuzione delle agenzie da parte del mondo del trasporto aereo. "Le commissioni vanno ridiscusse - afferma Gattinoni - e noi siamo pronti a confrontarci con le compagnie aeree per rivedere il rapporto tra loro e la distribuzione".