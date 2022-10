Di gruppo e vicino casa, le nuove tendenze dei viaggi di nozze secondo CartOrange

15:00

Si diffondono anche in Italia i "buddymoon", i viaggi di nozze di gruppo. A mettere a fuoco la nuova tendenza è stato Marco Ferrini, responsabile commerciale di CartOrange, nel corso di una tavola rotonda al TTG Travel Experience.

"La concezione del viaggio di nozze è oggi un po' cambiata. Di solito - spiega Ferrini - non è il primo viaggio che le coppie fanno insieme e per questo, a volte, capita che abbiano voglia di viverlo in maniera diversa e non necessariamente così intima. Nasce da qui un trend di nicchia, ma molto curioso, che è quello dei buddymoon: non viaggi di gruppo, ma viaggi di nozze con altre persone in luna di miele".



Ma la pandemia ha anche segnato la rinascita del viaggio di nozze a corto raggio, dove, ha precisato Ferrini, "non conta la meta esotica o la destinazione lontana, ma la qualità e la personalizzazione dei servizi". A. D. A.