Travel Expert lancia Stoviaggio: blogger e influencer alleati delle agenzie di viaggi

di Alberto Caspani

12:21

"Con Stoviaggio comincia una nuova era dei viaggi di gruppo". Lanciato all'ultima edizione di TTG Travel Experience, il nuovo brand di Travel Expert non solo dà modo a influencer e travel blogger di perfezionare proposte di esplorazione al fianco degli agenti di viaggi, ma offre anche la possibilità di rimodulare l'abbinamento fra le due categorie.

"Le community sviluppate attraverso i social network - spiega Luigi Porro, co-founder di Travel Expert - sono oggi in cerca di viaggi di gruppo che il mercato professionale fatica a soddisfare. Grazie al support dei nostri Personal Travel Expert siamo ora in grado di tradurle in tour vendibili sulla nuova piattaforma stoviaggio.com, destinata al canale b2c".



Il progetto dispone già di un bacino di 30 content creator appassionati di viaggi di nozze, così come in parchi a tema o per compagnie senior.