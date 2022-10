10:04

I tempi lunghi per il rilascio o il rinnovo dei passaporti stanno creando non pochi problemi ad agenzie di viaggi e tour operator. La denuncia arriva dalla Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio per bocca del presidente Franco Gattinoni che spiega: “Dagli ultimi dati raccolti risulta che per fissare un appuntamento servano almeno cinque mesi nel 35% dei casi e addirittura in due casi su tre siano necessari non meno di tre mesi. Peraltro, solamente in un caso su quattro si segnalano procedure speciali per far fronte all’emergenza, mentre la gestione dei passaporti sta impattando molto sul lavoro del 73% del nostro campione”.

Le richieste

Fto ha inviato una lettera di sollecito al Ministero degli Interni, la cui risposta fa riferimento a “un notevole incremento delle domande presentate, dipendente da svariati fattori, ‘taluni anche di natura contingente’, legati all’evoluzione della pandemia e alla ripresa dei flussi turistici – prosegue Gattinoni -. In più il ministero segnala l’organizzazione, in diverse realtà territoriali, di open day straordinari per smaltire le richieste e assicura ‘interventi volti al superamento’ delle criticità con ‘specifiche indicazioni’ alle questure”. Risposte che però non soddisfano la Federazione che le reputa generiche a fronte di tempi lunghi e inefficienze.



“Il ponte del primo novembre è ormai dietro l’angolo e le vacanze invernali si avvicinano a grandi passi – conclude Gattinoni -: servono subito misure decise e straordinarie, perché è assurdo che, oltre a limitare il diritto alla mobilità delle persone, una amministrazione di vitale importanza per il buon funzionamento della macchina pubblica finisca per togliere ricchezza e lavoro a un comparto che tenta con fatica il ritorno alla normalità”.