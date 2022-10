Il gruppo Gattinoni lancia 'Winter is Magic' per portare i clienti nelle agenzie

12:45

Un mese per portare i clienti in agenzia. Tornano i Winter Days di Gattinoni, che lancia l'iniziativa 'Winter is Magic': un mese di prezzi speciali per le agenzie del network.

Fino al 7 novembre, come spiega una nota del network, le adv beneficeranno di accordi speciali con i fornitroi partner e i clienti potranno sfruttare promozioni esclusive.



Le condizioni sono state contrattae con 15 fornitori: Gruppo Alpitour, Alidays, Veratour, Sporting Vacanze, Norwegian Cruise Line, Gruppo Nicolaus, Kappa Viaggi, Idee Per Viaggiare, Costa Crociere, Naar, I Grandi Viaggi, Msc crociere, Th Resort, Caboverdetime, Allianz.



"L’obiettivo - commenta Sabrina Nadaletti (nella foto), head of leisure - è supportare il business dei viaggi invernali delle agenzie, aumentare il numero di consumatori nei punti vendita e conquistare nuovi clienti che, attratti dalle vantaggiose promozioni, comprendano il valore di affidarsi ad agenzie di viaggio e tour operator e quindi alla filiera del turismo organizzato”.