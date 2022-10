Bollette, i rincari di alcune compagnie nel mirino dell'Antitrust

17:26

L'Antitrust ha aperto un'istruttoria sui prezzi di fornitura di alcune società che operano nel settore dell'energia.

Come riporta corriere.it, nel mirino ci sono alcune modifiche unilaterali dei contratti, sulla cui legittimità l'Autorità sta facendo le sue valutazioni.



L'Agcm sta infatti valutando se le modifiche siano in linea con quanto previsto dal decreto Aiuti Bis approvato a inizio agosto e diventato legge lo scorso 21 settembre.



In alcuni casi viene contestata anche la trasparenza nelle comunicazioni.



In totale sono state inviate richieste di chiarimento a 25 società.