Welcome Travel investe sul target Honeymooner e approda a 'Tutto sposi'

11:39

Welcome Travel sbarca a 'Tutto Sposi', la fiera internazionale del wedding in programma a Napoli dal 22 al 30 ottobre 2022.

L'obiettivo è sostenere le agenzie di viaggi conquistando nuovi clienti. "Tutti i contatti acquisiti diventeranno, infatti, patrimonio delle nove agenzie presenti allo stand Welcome Travel - si legge nella nota del network - e assegnati secondo il criterio della territorialità".



“Abbiamo colto l’occasione di Tutto Sposi 2022 per presentare le destinazioni più trendy e accessibili del momento, i viaggi di nozze tailor made e le nostre proposte esclusive - è il commento Gennaro Villani (nella foto), responsabile operativo Welcome Travel Sud –. Siamo confidenti nel realizzare in fiera il volume dei contatti a cui eravamo abituati pre-pandemia e questo confermerà l’efficacia del nostro investimento a sostegno dell’attività delle nostre agenzie affiliate”.