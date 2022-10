Travel Angels, l’identikit del consulente perfetto

14:05

Qual è l’identikit di un “Travel Angel” secondo Deborah Rainis (nella foto), mente dietro al player nato a gennaio 2022 che raccoglie 50 consulenti di viaggio?

“Si tratta di una persona che arriva dal mondo del travel: può essere un agente di viaggi o un consulente, ha già un'esperienza, una base nel turismo, però vuole evolvere. In questo momento la figura dell’adv non risponde pienamente a quelle che sono le esigenze del cliente perché viene percepito come un ruolo troppo statico”.



Per Rainis il Travel Angel deve avere una solida base digitale, può essere addirittura blogger o influencer, ma non improvvisato: “A queste persone diamo delle basi di formazione tecnica dove non le hanno oppure un pacchetto clienti dove invece hanno la base di formazione tecnica, ma non hanno sviluppato adeguatamente il portafoglio. Inoltre non ci sono fornitori imposti”.



Travel Angels ha appena lanciato il piano industriale: «Siamo giovani, ma i risultati ci hanno già dato ragione su quello che è il nostro modello di business e di sviluppo. I nostri obiettivi sono quelli di riqualificare la figura del consulente di viaggi sia in termini di professionalità, sia in termini economici”. M. T.