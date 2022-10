08:03

Nulla è più come prima della pandemia. Nemmeno le necessità dei viaggiatori. A disegnare una mappa dei turisti del 2022 (e del prossimo futuro) è CartOrange, che dopo l'esperienza della scorsa estate ha disegnato i 5 principali trend della clientela. Che sta modificando anche il più classico dei viaggi: la luna di miele.

"La survey condotta fra più di 450 Consulenti per Viaggiare in tutta Italia - afferma Marco Ferrini, responsabile commerciale di CartOrange - conferma una diminuzione del 'fai-da-te' online, soprattutto per i viaggi più strutturati, l’importanza dell’organizzazione e dell’assistenza offerte da professionisti esperti, in grado di curare ogni dettaglio per evitare brutte sorprese".



Sicurezza prima di tutto

Cancellazioni senza penali, prenotazioni flessibili, rischi ridotti al minimo: queste esigenze sono balzate al primo posto dopo le esperienze degli ultimi anni, in cui restrizioni ed eventuali positività costringevano a cambiare repentinamente i programmi. L'82% dei consulenti afferma che la policy di cancellazione flessibile è molto più richiesta rispetto al passato. E cresce anche la prenotazione sottodata (per il 52% dei consulenti), proprio per minimizzare i rischi.



Digitale e fisico

Online e offline non sono più due mondi separati. La pandemia ha accelerato un processo già avviato negli ultimi anni: il 'phygital', ovvero il digitale e il fisico che diventano due facce della stessa medaglia "Prova ne - si legge nella nota - è che secondo il 70% dei nostri consulenti gli incontri fisici si sono significativamente ridotti e che per il 69% dei consulenti il ricorso a video-call per l’illustrazione del preventivo è significativamente aumentato".



Zero disservizi

Le problematiche in viaggio non sono mai state ben viste, ovviamente. Ma la pandemia ha esacerbato questa tendenza: velocità di risposta e qualità del servizio sono elementi su cui pochi clienti sono disposti a trattare.



Sostenibilità

La valutazione dell'impatto ecologico del viaggio ha conquistato sempre più importanza nelle scelte. "La richiesta di viaggi attenti alla sostenibilità è aumentata del 22% e cresce di oltre il 50% la scelta di viaggi a contatto con la natura" afferma Ferrini.



Come cambiano i viaggi di nozze

Anche il wedding non è esente dai cambiamenti. Se molti continuano a considerare la luna di miele come il vaggio della vita e partono alla ricerca di mete esotiche, emerge la richiesta anche di viaggi a corto raggio, nei Paesi del Mediterraneo o anche in Italia. Cresce anche il trend 'buddymoon', ovvero la luna di miele in gruppo, soprattutto per i più giovani.