La convention Fiavet-Confcommercio 2022 a Tenerife

13:45

È in programma dal 25 al 30 ottobre la convention Fiavet-Confcommercio che si terrà a Tenerice con la partecipazione di Iberia, Air Europa e Vueling.

L'incontro verterà sulle prospettive per il 2023 del turismo e gli scambi turistici tra Italia e Spagna, come dimostra anche la scelta della location.



“Fiavet-Confcommercio guarda al futuro nel quadro dei tanti cambiamenti che contraddistinguono il nostro tempo – spiega Ivana Jelinic (nella foto), presidente di Fiavet-Confcommercio – in un contesto mutevole, con il bisogno di continui stimoli a un mercato che si fa sempre più competitivo, il dialogo e la collaborazione con gli Enti del turismo, come quello spagnolo che ci ospita, rappresenta per la nostra Federazione un passo in avanti, una voglia di ripartire dalle imprese, con progetti importanti per la nuova complessa economia e la forza di una storia radicata nel territorio, come la nostra, che non ha eguali nel nostro Paese, e non smette di essere, ancora una volta, all’avanguardia”.



"Entrare a far parte della Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo - aggiunge Gonzalo Ceballos, direttore Ufficio spagnolo del turismo a Roma - è stato un elemento essenziale della strategia spagnola per sostenere il comparto turistico outgoing. L’organizzazione di questa Convention Fiavet a Tenerife è l’ennesimo segnale dell’Ente spagnolo del turismo atto a sottolineare l’importanza del settore". E il ceo di Tenerife Tourism, David Pérez, sottolinea: "Questo evento ci consentirà di avere un contatto diretto con agenti di viaggio di grande rilievo con un elevato volume di vendite nel mercato italiano, che avranno anche l'opportunità di conoscere in prima persona la nostra destinazione in tutta la sua diversità".