Un tema che nel turismo è dibattuto da molti anni ed è stato al centro di numerose polemiche balza agli onori delle cronache per un'iniziatvia di un player che in realtà non si occupa di viaggi. Amazon, il colosso dell'ecommerce, ha dichiarato guerra allle recensioni false scendendo in campo con lo strumento forse più drastico che la legislazione italiana mette a disposizione: la denuncia penale. In Spagna, invece, l'azienda si è mossa presentando una causa civile.

Amazon ha voluto puntare il dito sui cosiddetti 'broker di recensioni false', che si occupano proprio di fornire opinioni sul portale selezionando persone disposte a comprare i prodotti e, dietro rimborso dell'acquisto, lasciare le ambite '5 stelle' nelle opinioni.