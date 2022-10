08:02

Un intero giornale dedicato ai temi caldi di TTG Travel Experience. Il numero di TTG Magazine oggi in distribuzione è da collezione: tutti gli eventi che si sono svolti in fiera, in commenti, le presentazioni più significative e i momenti più interessanti condensati in un unico giornale.

La redazione di TTG Italia, presente a Rimini, ha seguito e riportato sui tre quotidiani realizzati direttamente fra i padiglioni della fiera le ultime notizie, le tendenze e le novità, e oggi vi propone un racconto lungo tre giornate, nel quale potete trovare tutte le suggestioni emerse durante l’appuntamento.



Temi e personaggi, voci fuori dal coro e premiazioni, dati e novità: tutto questo e molto altro nel giornale oggi in distribuzione disponibile online a questo link.