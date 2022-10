08:35

Il nuovo Governo presieduto da Giorgia Meloni è già al lavoro. E dopo la nomina di Daniela Santanchè alla guida del dicastero del Turismo, Ministero riconfermato con portafoglio, le reazioni dal mondo del turismo non si sono fatte attendere.

“In questa delicata congiuntura internazionale – commenta il presidente di Astoi Pier Ezhaya - che dopo due anni di pandemia sta ancora pregiudicando la piena ripresa del turismo, siamo lieti di rilevare che il nuovo Governo abbia deciso di mantenere un dicastero autonomo e dotato di portafoglio per questo strategico comparto del nostro Paese. Le sfide da affrontare sono moltissime e alcune di queste davvero severe; facciamo gli auguri di buon lavoro al nuovo governo e alla neo ministra del Turismo Daniela Santanchè assicurando, come sempre abbiamo fatto, la nostra piena collaborazione con uno spirito aperto e costruttivo. Ringraziamo il ministro uscente, Massimo Garavaglia, per aver sempre manifestato la propria disponibilità al dialogo con le associazioni di categoria. Auspichiamo che il Ministero competente sia dotato di risorse aggiuntive per stimolare la crescita e lo sviluppo di un settore che ha sempre contribuito in maniera determinante al Pil e che, in questo periodo così complesso, ha di fatto sostenuto la nostra fragile economia, come evidenziato anche da una recente analisi congiunturale di Confindustria”.

Molti i temi e le istanze “che desideriamo discutere e condividere con la ministra Santanchè – aggiunge Ezhaya - e che auspichiamo di poter incontrare a breve. Non le faremo mancare il nostro contributo critico e propositivo, con l’obiettivo di innalzare la soglia di attenzione verso un comparto strategico che necessita di politiche industriali di ampia visione e lunga gittata, purtroppo mai attuate nel nostro Paese”.



Fra i primi a congratularsi anche la presidente di Fiavet-Confcommercio, Ivana Jelinic: “Sono molto contenta di potermi confrontare con una donna battagliera, in un Governo dove per la prima volta abbiamo un premier donna, Giorgia Meloni. Fiavet-Confcommercio apprezza il programma decisivo sul turismo, un settore che esce da due anni di grandi difficoltà, e ha ancora complesse prospettive di recupero per diverse ragioni. Siamo pronti a collaborare portando la voce dell’imprenditoria del turismo nazionale che tanto peso ha sul Pil italiano. Il ministro del Turismo è una figura indispensabile in Italia e sono certa che Daniela Santanchè eleverà questo ruolo con la sua concretezza e grande capacità di programmazione”.



"Congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo ministro del Turismo, onorevole Daniela Santanchè. La attende un compito impegnativo, che le condizioni di contesto rendono ancor più arduo" aggiunge Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi -. Tutti gli albergatori italiani sono pronti a lavorare al suo fianco, per sostenere lo sviluppo dell'economia del turismo e la produzione di reddito e occupazione, nell'interesse dell'Italia. Ringraziamo il ministro uscente, onorevole Massimo Garavaglia, per l'impegno e l'attenzione che ha dedicato al settore in uno dei momenti più difficili della storia del Paese".



“Facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al nuovo ministro del Turismo, la senatrice Daniela Santanchè. Dovrà affrontare sfide estremamente impegnative e siamo sicuri che darà il massimo per sostenere un settore economico che vuole tornare a essere determinante per la crescita del Paese - dice in una nota Franco Gattinoni, presidente di Fto -. Noi, come Turismo organizzato, siamo pronti a collaborare in modo concreto, portando le nostre idee, proposte e soluzioni per consentire al comparto di uscire definitivamente da questo momento difficile. Ringraziamo naturalmente anche il ministro uscente, Massimo Garavaglia – conclude Gattinoni – per il lavoro svolto in uno dei frangenti più complessi della nostra storia recente”.



Anche Enrica Montanucci, presidente di Maavi, in una nota diffusa su Facebook dà un “sentito benvenuto al nostro ministro. Come presidente di Maavi posso solo testimoniare che il ministro Daniela Santanchè è una tosta. Che in tempi non sospetti ha prestato la sua attenzione a Maavi con tanti zoom, confronti, scambi”. “Benvenuta alla premier, benvenuta al nostro ministro – chiude Montanucci nel suo post -. Ora si lavora. Insieme”.



Benvenuto al ministro anche da parte di Aidit: “Al nuovo ministro assicuriamo la nostra massima collaborazione per la definizione di interventi e strategie utili al sostegno ed al rilancio di un settore che rappresenta un importante asset economico per il Paese e che dal 2020 sta vivendo terribili criticità economiche ed operative”.