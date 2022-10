Santanchè, le prime parole da ministro del Turismo: “Orgogliosa ed emozionata, darò il massimo”

12:18

Arriva via social la prima dichiarazione di Daniela Santanché da ministro del Turismo del Governo Meloni. Attraverso un post pubblicato sui profili Facebook e Twitter, la senatrice di Fratelli d’Italia, ora alla guida del dicastero, si dice “orgogliosa ed emozionata per un incarico dal quale dipende il futuro di migliaia di persone impiegate nel settore del turismo”.

La neo ministro del Turismo continua così: “Tanta voglia di lavorare per il bene della Nazione, darò il massimo per non deludere gli italiani”.