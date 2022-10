Pechino Express, la nuova edizione in Asia: le tappe e le coppie in gara

21:00

Il viaggio di Pechino Express sta per ripartire. Stanno infatti per iniziare le riprese dello show targato Sky Original e prodotto da Banijay Italia, in onda e in streaming nel 2023 su Sky e Now Tv.

Pubblicità

Alla guida del programma, dopo il successo della passata edizione, Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio, che accompagneranno le coppie alla scoperta dell’Asia, in un itinerario che, anticipa Ansa.it, partendo da Mumbai attraverserà l’India, il Borneo malese e la Cambogia.



Le coppie

Ecco le coppie che si contenderanno la vittoria: Giorgia Soleri e Federippi; Alessandra Demichelis e Lara Picardi; Joe Bastianich e Andrea Belfiore; Dario Vergassola con la figlia Caterina; Martina Colombari e suo figlio Achille Costacurta; Federica Pellegrini e il marito e allenatore Matteo Giunta; Carolina Stramare e Barbara Prezja; Salvatore Schillaci e la moglie Barbara Lombardo; Maria Rosa Petolicchio e il protagonista del reality ‘Il Collegio’ Andrea Di Piero.