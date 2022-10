Fto: Gabriele Milani nominato Deputy chairman tourism committee dell’Ectaa

10:47

Il direttore nazionale di Fto, Gabriele Milani, è stato nominato Deputy chariman tourism committee dell’Ectaa, l’associazione europea delle agenzie di viaggi e dei tour operator. L’annuncio arriva direttamente dalla Federazione del Turismo Organizzato, attraverso una nota.

“Siamo impegnati a dare più peso al turismo italiano a livello europeo”, commenta il direttore nazionale di Fto, che nel suo nuovo ruolo si pone come obiettivo “quello di definire un nuovo futuro per il turismo organizzato ed esso si realizza anche intensificando i rapporti con le agenzie di viaggi europee, aprendosi all’internazionalizzazione e dialogando in modo costruttivo e propositivo con le istituzioni centrali del continente”.