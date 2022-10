Limite dei contanti a 10mila euro: arriva la proposta della Lega

17:30

La Lega ha depositato un progetto di legge che prevede di innalzare la soglia massima per i pagamenti in contanti dagli attuali 2mila a 10mila euro.

Secondo le prime reazioni degli altri partiti della coalzione di centrodestra non è da escludere, come sottolinea corriere.it, che il provvedimento venga inserito nell'imminente manovra finanziaria.



L'attuale limite di 2mila euro nasce da un emendamento al milleproroghe, che aveva bloccato l'ulteriore abbassamento della soglia mille euro. L'emendamento era stato presentato e votato dal Centrodestra.



Sempre stando alle prime dichiarazioni, l'opposizione non sarebbe d'accordo con l'innalzamento del limite proposto dalla Lega. A esprimersi è stato Antonio Misiani, responsabile economico del Pd, che ha parlato di "una proposta che non condividiamo in alcun modo".