Agenzie e online: come conquistare il cliente digitale

Il settore dei viaggi è sempre più digitale e vanno crescendo i consumatori che si informano e comprano in rete, anche nella fascia over 50. A mettere nero su bianco un trend che la distribuzione non dovrebbe sottovalutare è l’Osservatorio Multicanalità – School of Management del Politecnico di Milano.

Analizzando i vari comparti economici, l’Osservatorio sottolinea infatti come i consumatori multicanale nel 2022 abbiano raggiunto quota 46,3 milioni (89%). Crescono, in particolare gli italiani ‘digitalmente maturi’, ora a quota 19,7 milioni (+10% rispetto al 2021).



Ispirare per vincere

Cosa fare quindi per intercettare questa fetta sempre più ampia che rischia di allontanarsi dalla distribuzione fisica? Necessario focalizzarsi in particolar modo sulla fase ‘ispirazionale’ della pianificazione, offrendo esperienze coinvolgenti e complete.



Sì, perché, gli utenti di internet - rivelano i dati - scelgono il web soprattutto per la raccolta di informazioni e la comparazione dei prezzi e il settore dei viaggi, in particolar modo, registra attualmente la percentuale più alta di consumatori che ricercano le informazioni online: ben il 73%. Un dato che non si traduce necessariamente in acquisti via web (45%), segno che per le agenzie c'è ancora ampio margine di manovra.