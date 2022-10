08:35

Dopo il mancato 'taglio' del tetto alle transazioni in contanti a mille euro, con il cambio dell'esecutivo spunta l'ipotesi di rivedere il limite al rialzo. La prima proposta è stata presentata dalla Lega: secondo il progetto di legge, il tetto salirebbe dagli attuali 2mila a 10mila euro. La revisione delle regole in materia sembrano trovare consenso all'interno dell'attuale maggioranza, che non esclude l'ipotesi di inserire una norma in tal senso già nell'imminente manovra finanziaria, anche se la cifra effetteva sarebbe ancora da definire.

Ma come funzionano i limiti ai contanti negli altri Paesi d'Europa? Come riassume corriere.it, il primo dato di cui tenere conto è che in Europa, su 30 Paesi (compresi Regno Unito, Norvegia e Islanda) solo 12 (compresa l'Italia) prevedono un tetto massimo alle transazioni in contanti.



I limiti in Europa

Il tetto è previsto in Paesi come la Spagna (a 2.500 euro per i residenti e addirittura 15mila per i non residenti), la Francia (mille per i residenti, 15mila per i non residenti) il Portogallo (mille euro) e la Grecia (solo 500 euro).



Spostandosi verso Est, si trovano i limiti di Bulgaria (5.100 euro), Romania (che ha un tetto giornaliero di 2.100 euro), Slovacchia (5mila euro) e Repubblica Ceca (14mila euro); Polonia e Croazia hanno fissato entrambe un limite a 15mila euro.



In Germania non esiste limite, ma per pagare in contanti oltre 10mila euro serve il documento di identità. In Danimarca il meccanismo è differente: chi eroga il servizio ha infatti la facoltà di rifiutare i contanti per i pagamenti oltre i 2.500 euro; i Paesi Bassi hanno imposto di segnalare le transazioni sospette otre il 2.500 euro, mentre in Svezia gli esercenti possono rifiutare i contanti per ogni importo.



La posizione di Bruxelles

Il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis ha precisato che a livello Ue non esistono regole, anche se Bruxelles propende per i limiti più bassi. La commissaria per i Servizi finanziari, Mairead McGuinness ha comunque sottolineato che la proposta attuale sull'antiriciclaggio prevede un limite di 10mila euro, anche se la discussione è ancora in corso.