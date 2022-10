Settemari, Amo il Mondo e Jump: i t.o. del gruppo Uvet incontrano le agenzie

11:48

Ha segnato la prima uscita pubblica di Leonardo Rosatelli, nuovo responsabile commerciale Uvet Viaggi Turismo-area leisure, la prima tappa del roadshow con le agenzie che si è tenuta a Bergamo in collaborazione con Tourism Australia.

“Bergamo è stata la tappa iniziale di un tour che toccherà altre città del nord Italia – commenta Rosatelli – organizzate per lo più, in collaborazione con alcuni partner storici della nostra programmazione. Durante gli Strike presenteremo le 7 novità di programmazione di Amo il Mondo, il piano di rilancio di Jump e il nuovo format di animazione Settemari Play”.



I tour operator diretti da Beppe Pellegrino, incontreranno il trade il 16 novembre a Milano (in partnership con British Airways), il 23 novembre a Torino e il 29 novembre a Verona (in collaborazione con Jtb, Jordan Tourism Boad), seguiranno altre date in altre città.