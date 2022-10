Tetto al contante: si fa largo l’ipotesi della soglia a 5mila euro

14:45

Non gli attuali 2mila euro, non i mille previsti per il prossimo anno ma nemmeno i 10mila previsti dalla proposta di legge presentata dalla Lega. Per i pagamenti in contanti si fa largo l'ipotesi del limite a 5mila euro: un tetto decisamente più in linea con i Paesi europei che hanno adottato un provvedimento simile.

Come riporta corriere.it il compromesso sarebbe arrivato al termine di un vertice a Palazzo Chigi. Il provvedimento potrebbe essere già inserito nella legge di Bilancio, che dovrà essere presentata a Bruxelles entro il 30 novembre.



Attualmente, su 30 Paesi europei (compresi Regno Unito, Norvegia e Islanda) solo 12 prevedono un limite al contante; di questi, 3 prevono una soglia di mille euro o meno (Francia, Portogallo e Grecia).