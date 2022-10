Il turismo ecoluxury di scena a Roma in tre giorni di dibattiti e conferenze

19:30

Dibattiti, cofronti e scambi di informazioni fra operatori attivi nel segmento ecoluxury: questo il focus della tre giorni organizzata a Roma dal 10 al 12 novembre prossimi.

Nella cornice di Palazzo Taverna, l’Ecoluxury Fair si aprirà con il forum tematico ‘Tourism & Sustainability’, dove esperti parleranno di tematiche legate alla sostenibilità in modo trasversale, spaziando dalla formazione alla ricerca, dagli investimenti alle case history.



Main sponsor di questa quinta edizione sono Arabia Saudita, Israele e Ita Airways. Il Comune di Roma ha dato il Patrocinio per il valore della manifestazione.



“Siamo molto soddisfatti e orgogliosi. L’evento ha raccolto l’adesione di un numero considerevole di partecipanti tanto che non riusciamo a soddisfare tutte le richieste – afferma Enrico Ducrot (nella foto), ceo Ecoluxury e Viaggi dell’Elefante -. Il lusso è cambiato, rinnovando comunque la sua capacità di fare leva da un lato sull’economia e dell’altro sul miglioramento delle condizioni delle comunità. Personalmente, ci ho sempre creduto e da sempre ho cercato di proporre un turismo fondato sulla sostenibilità a tutto tondo, ambientale e sociale, così come di stimolare progetti e un confronto tra i vari attori del settore che potessero contribuire a diffondere questa modalità di concepire il viaggio e di fare impresa. Ecoluxury Fair, in tutte le sue edizioni e in particolare quest’anno, porta in una manifestazione business oriented il messaggio di come l’essere virtuosi premi tutti, imprenditori, filiera, viaggiatori”.



In dettaglio, la mattina di giovedì 10 novembre sarà interamente dedicata al forum sulla sostenibilità nel settore turistico. Il giovedì sera invece il Welcome Party in una location nel centro di Roma accoglierà tutti i partecipanti.



Nel pomeriggio di giovedì e per l’intera giornata di venerdì 11 si svolgeranno gli incontri da cui nasceranno sinergie e nuove partnership.



La conclusione dei lavori è prevista per sabato 12 alle 12.