10:08

“Ci aspettiamo che il nuovo Governo ci supporti nel rilancio di un settore con il 50% di imprenditrici donne e oltre il 90% di Pmi. Vanno tutelate le aziende che pagano le tasse in Italia”. Così il vicepresidente di Fto Stefano Dall’Ara si è espresso nei confronti dell’Esecutivo nel corso degli Stati Generale del turismo che si sono tenuti a Chianciano.

Secondo Dall’Ara sono necessari interventi mirati per l’industria del turismo intermediato: “La Pa deve sostenerci: è inconcepibile dover attendere una media di cinque mesi per il rinnovo del passaporto. E le istituzioni devono aiutarci a presidiare anche i dossier europei che ci vedono protagonisti, in modo da non subirne gli effetti. Siamo pronti ad aiutare la neoministra Daniela Santanchè e la sua squadra per la redazione del Piano strategico triennale”.



Richieste sono state infine espresse anche sul fronte occupazionale: “I prossimi rinnovi contrattuali non possono diventare una guerra tra poveri e serve un intervento forte di riduzione del cuneo fiscale che incentivi le imprese ad assumere, sia aumentando il valore in busta paga sia rivedendo in modo innovativo il contratto e incrementando la premialità ai lavoratori sulla base dei risultati aziendali”.