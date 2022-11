10:56

Valorizzare le agenzie attraverso una campagna di comunicazione nazionale sostenuta dal Ministero del Turismo. A lanciare la proposta è stata la presidente di Maavi, Enrica Montanucci, nel corso degli Stati Generali del Turismo di Chianciano.

"Al nuovo ministro chiediamo una 'pubblicità progresso', che vada a riqualificare la prenotazione del viaggio in agenzia come fonte di tutela, ma anche come fonte di sostegno alle imprese italiane". Una campagna in grado di valorizzare "tutte le agenzie italiane - ha spiegato Montanucci -, comunicando che rivolgersi a un professionista non solo vuol dire tutela e garanzia, ma è anche cool".



Il ritorno in agenzia

Un sostegno concreto al trade, che già oggi, grazie a un più attivo presidio dei social, vede un ritorno alla consulenza da parte dei più giovani. "Nell'ultimo anno, i millennials che si sono rivolti a noi e che hanno reputato l'esperienza in agenzia migliorativa rispetto al viaggio sono cresciuti de 30%. Tutto questo - ha sottolineato la numero uno di Maavi - viene dalla massiva presenza in rete delle agenzie durante il Covid. Ma vuol dire anche che, con il giusto sostegno economico, ci sono gli spazi per realizzare delle campagne efficaci".



