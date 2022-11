RateHawk, la marcia italiana: cresce il network delle adv partner

10:18

RateHawk mette radici in Italia. Entro fine anno la piattaforma di prenotazione per i professionisti del turismo aprirà una propria entità giuridica nel Belpaese, includendo un punto vendita locale e infrastrutturale per il banking, con l’obiettivo di rafforzare il team operativo dalle attuali 24 alle 35 unità.

“L’Italia rappresenta il nostro quarto mercato a livello globale - spiega Felix Shpilman (nella foto), ceo di Emerging Travel Group (la casa madre di RateHawk) - e vogliamo che i servizi a disposizione per adv e partner nazionali siano sempre più Italian-friendly, al punto da considerarci una realtà propriamente italiana. Per questo siamo molto interessati ad avviare accordi di collaborazione anche con strutture e catene alberghiere indipendenti, favorendo il processo nazionale di digitalizzazione del booking: il prossimo gennaio il network delle adv partner crescerà ancora (da 3.100 a 4.400), ma vogliamo coinvolgere pure il ricchissimo bacino degli individual travel advisor, che noi chiamiamo digital travel expert, onde rendere profittevole pure il settore b2c”.

Alberto Caspani