La rivoluzione Ncl: pagherà gli agenti per gli elementi non commissionabili

Il sistema di calcolo sarà valido solo per le prenotazioni effettuate almeno 120 giorni prima della partenza, ma quella avviata da Norwegian Cruise Line è una vera rivoluzione. La compagnia di crociere ha infatti annunciato che, per i viaggi con anticipo superiore ai 4 mesi, le commissioni per le agenzie saranno calcolate anche sulle Ncf, ovvero sugli elementi non commissionabili.

Si tratta, in sostanza, dei diritti portuali o tasse (non governative) che costituiscono parte integrante della tariffa finale ma sulle quali abitualmenten non si riconosce la commissione alla distribuzione.



La novità, come evidenzia travelmole.com, sarà applicata alle agenzie di viaggi di tutto il mondo.



"L'impegno per i partner"

La decisione, come sottolinea il ceo e presidente di Ncl Harry Sommer, è stata presa alla luce della "nostra filosofia Partner First" e rappresenta "ulteriore prova del nostro impegno" nei confronti delle agenzie di viaggi.



Il sistema di pagamento entrerà in vigore dal prossimo 1 gennaio, dunque per le corciere in partenza dal 1 maggio in poi.