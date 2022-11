Fiavet e il turismo accessibile: nasce 'One click away'

14:28

Un'assistenza attivata all'atto della prenotazione per garantire ai passeggeri diversamente abili "uno standard di viaggio adeguato alle loro personali esigenze". Questo è 'One click away', il progetto annunciato da Fiavet nel corso del World Passenger Syposium Forum di Iata, in corso in Barehin, al quale l'associazione è presente con la presidente Ivana Jelinic e Cinzia Chiaramonti, delegata agli eventi.

“Auspichiamo - ha precisato la presidente Fiavet-Confcommercio, Ivana Jelinic (prima a destra nella foto) - che One Click Away venga adottato in tutta Europa ed a livello mondiale come standard di gestione delle prenotazioni dei passeggeri con esigenze speciali affinché viaggino nel migliori dei modi possibili”.