L'autorità per l'energia prepara il 'bollettometro' per prevedere i consumi

Un nuovo strumento per prevedere la spesa delle bollette. L'Arera, l'autorità per l'energia, sta valutando la creazione di un 'bollettometro' che dovrebbe aiutare gli utenti del servizio di maggior tutela a tenere sotto controllo i consumi.

Ma lo strumento, come riporta corriere.it, dovrebbe anche aiutare le famiglie a scegliere l'opzione di libero mercato più adatta alle proprie esigenze. Per valutare la spesa annua, invece, le società che vendono energia dovranno utilizzare i criteri di calcolo definiti nel Regolamento del Portale Offerte.



Intanto, il calo del prezzo del gas sta portando i primi effetti, con bollette meno salate di quanto previsto in un primo momento. A incidere positivamente è anche la scelta di adeguare le tariffe del servizio di maggior tutela con cadenza mensile invece che trimestrale.