Stati Uniti, Stati Generali del Turismo e Focus Assicurazioni sul prossimo numero di TTG Magazine

15:59

Si aprirà con un servizio dedicato al prodotto Stati Uniti il prossimo numero di TTG Magazine, che sarà in distribuzione e online sulla Digital edition a partire da lunedì 7 novembre. La destinazione, da sempre preferita dal pubblico italiano per il lungo raggio, quest’estate ha vissuto una seconda giovinezza e anche per i mesi a venire le prospettive sembrano essere ottime, nonostante l’aumento dei prezzi.

All’interno del giornale anche un report del recente appuntamento degli Stati Generali del Turismo che si è tenuto a Chianciano e dove le associazioni di categoria hanno fatto sentire la propria voce con tutte le richieste del comparto al nuovo Governo. Inoltre un ampio spazio verrà dedica al segmento delle assicurazioni, con un focus di 5 pagine in cui si parla delle tendenze del comparto e delle novità di prodotto per l’industria del turismo dei principali player del settore.



L’appuntamento quindi è per lunedì 7 novembre. Buona lettura.