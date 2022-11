Allianz Global Assistance: il focus è su Globy

08:00

Il mondo delle assicurazioni di viaggio si prepara ad affrontare una nuova stagione e i principali player del mercato stanno mettendo a punto strumenti in grado di accontentare le esigenze dei moderni viaggiatori.

In casa di Allianz Partners, con il marchio Allianz Global Assistance si punta sulla linea Globy che, con Globy Rosso Plus, Globy Verde e Globy Giallo Plus, rappresenta una gamma completa di prodotti dedicati ad adv e t.o., includendo anche le coperture in caso di malattie pandemiche.



"L'ottima parentesi estiva e i dati dell'Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del PoliMi - spiega Marco Gioieni, amministratore delegato di Allianz Partners Italia - confermano come il settore si stia gradualmente riprendendo. Ci muoviamo però in uno scenario ancora fluido, con nuove sfide, a partire dall'inflazione”



