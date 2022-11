La Travalyst del principe Harry con Travelport per il turismo sostenibile

09:40

Travelport si è unita a Travalyst, organizzazione no-profit presieduta dal principe Harry, duca di Sussex, che, in collaborazione con Amadeus, Booking, Expedia, Google, Skyscanner, Trip.com, Tripadvisor e Visa, mira a individuare i cambiamenti necessari per portare nel mainstream i viaggi sostenibili e facendoli entrare a pieno titolo nella vendita al dettaglio.

Travelport svilupperà anche una funzionalità per supportare la propria travel management company, fornendo strumenti per promuovere e vendere in modo efficace proposte di viaggio ecologiche, con l’intento di accelerare il percorso verso scelte più responsabili da parte della clientela delle agenzie. “In Travelport - ha detto il chief product and technology officer, Tom Kershaw - stiamo sostenendo i dati open source per affrontare le sfide chiave con l’integrazione e per essere in grado di informare gli agenti e i viaggiatori sulle migliori opzioni ‘sostenibili’, indipendentemente dal prezzo o da altri fattori”. S. P.