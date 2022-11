Orient Express La Dolce Vita: prime “crociere” a luglio del 2024

10:22

I primi 2 treni partiranno a luglio del 2024, ma a regime saranno 6 e attraverseranno l'Italia facendo vivere ai propri ospiti "una vera e propria crociera su rotaia".

Paolo Barletta, (nella foto) ceo di Arsenale, ha spiegato così il progetto dell'Orient Express La Dolce Vita, il primo luxury train promosso dalla società attiva nel settore dell'ospitalità di alta gamma insieme a Ferrovie dello Stato e ad Accor.



"Partiremo con le vendite già quest'anno, ma - ha svelato Barletta - i primi clienti si muoveranno a luglio del 2024. Avremo in tutto sei treni da 12 carrozze e 31 cabine ciascuna, principalmente suite e deluxe, con servizi di ristorazione e lounge". L'obiettivo è quello di creare un prodotto innovativo, capace di "unire l'esperienza a bordo di un treno di lusso, con la possibilità di visitare l'Italia e i luoghi meno conosciuti".



L'Orient Express made in Italy viaggerà, quindi, "su tante tratte italiane e si fermerà in corrispondenza di alcuni luoghi. Qui - ha precisato Barletta - le persone potranno scendere e poi risalire a bordo per continuare il viaggio fino alla destinazione seguente. Principalmente saranno itinerari di due notti per scoprire luoghi come Matera, Puglia, i laghi. Avremo oltre 28 itinerari, di cui 6 nel primo anno".



Un progetto "difficilissimo" da tradurre in realtà, ma che guarda a modelli già sperimentati in altri Paesi: "Come è possibile che l'Italia non avesse ancora il suo Orient Express? Questo - ha aggiunto Barletta - non è solo incredibile, ci fa anche capire che abbiamo tante possibilità di innovare sistemi già presenti all'estero e che qui ancora non ci sono".



Amina D'Addario