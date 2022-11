08:06

"La parola d’ordine, oggi più che mai, è prudenza. È questo, infatti, il retaggio che ci ha lasciato il Covid e che sta rivoluzionando l’approccio ai viaggi da parte dei turisti.



Non importa se a meta è a corto o lungo raggio: l’essenziale è tutelare la salute prima, durante e dopo la vacanza e per questo si fa sempre più ricorso alle polizze assicurative. La diversa percenzione del rischio nel dopo pandemia è provata dalle cifre: in base a un sondaggio di Europ Assistance, infatti, il 48% del campione intervistato dichiara che l’assicurazione viaggi oggi è decisamente più importante rispetto al passato.



Un trend destinato a durare anche dopo la pandemia e a coinvolgere porzioni sempre più ampie di clientela, indipendentemente dall’età. Un trend di cui le compagnie assicurative stanno già tenendo conto, adeguandosi alle nuove esigenze"... (continua a leggere sulla digital edition)