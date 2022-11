CartOrange e Suite Travel aprono un nuovo corner a Mestre

12:20

Entra nel vivo la partnership tra CartOrange e Suite Travel. Le due aziende portano avanti il progetto dei corner negli store Coin, con una nuova apertura a Mestre.

La novità fa parte di un progetto che ha l’obiettivo di “portare la consulenza di viaggio nei templi dello shopping” e che prevede aperture su tutto il territorio nazionale (anche a Roma e a Napoli) tra il 2022 e il 2023, anche testando alcune piazze con dei temporary shop pop-up. “L’obiettivo è entrare in contatto con una clientela desiderosa di farsi ispirare e di raccogliere informazioni sui viaggi dei propri sogni – spiega in una nota Gianpaolo Romano, a.d. di CartOrange –. Nei nostri corner i potenziali clienti trovano i nostri consulenti pronti a consigliare, orientare, proporre suggestioni, sempre gratuitamente. Lo spazio è sempre aperto e, quando i nostri collaboratori non sono presenti, i visitatori possono accedere tramite touch desk a tutte le informazioni su itinerari e destinazioni, oltre a poter partecipare a un concorso con in palio un viaggio per due persone”.



Lo store di Mestre conferma l’intenzione della rete di consulenti di viaggio di crescere sul territorio veneto: “Si tratta di un’area per noi strategica – precisa Romano – dove vogliamo sviluppare ulteriormente la nostra rete di consulenti. Attualmente nella regione ricerchiamo 14 nuovi consulenti di viaggio, in particolare 5 nell’area di Venezia, 5 a Padova e 4 sulle altre province”.



“I corner in Coin sono dei luoghi di incontro, perché il momento della scelta del viaggio, con il supporto di consulenti qualificati, sia una vera e propria esperienza in un contesto nuovo – spiegano le fondatrici di Suite Travel Giada Marabotto e Antonella Ruperto –. I corner di viaggio rappresentano per CartOrange un nuovo canale per accrescere la propria notorietà e visibilità, accostando l’esperienza della consulenza di viaggio ai grandi marchi dell’abbigliamento, del beauty e dell’home decoration”.