di Isabella Cattoni

08:35

Finalmente si intravede una ripresa duratura: Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group, conferma che i numeri registrati nel 2022 stanno premiando gli sforzi delle agenzie, che anche in questi lunghi anni di pandemia si sono dimostrate resilienti e ora beneficiano del ritorno in adv dei clienti scottati dall’emergenza Covid e dai rischi del ‘fai da te’.

“Rispetto alle previsioni di inizio anno – fa sapere il manager – che indicavano un ritorno al 50% circa dei volumi del 2019, abbiamo raggiunto un 80% nel segmento leisure e un 60% nel comparto vettori. Nel 2023 puntiamo al recupero totale dei ricavi, al quale tuttavia corrisponderà un 10-12% in meno di passeggeri a causa dell’inevitabile aumento dei prezzi”.



Si tratta di un traguardo sfidante, in quanto la quantità di prodotto l’anno prossimo “sarà necessariamente ridotta, ma per contro ci sarà una maggior concentrazione della domanda”.



L’obiettivo

L’obiettivo dovrebbe quindi essere alla portata del Gruppo, che ha saputo proporsi quest’anno al mercato con uno “spogliatoio unito”, come evidenzia il direttore Network, Andrea Moscardini. “Questo elemento ci ha consentito di ottenere uno sviluppo equilibrato sui due brand, con 83 nuovi ingressi in Geo e 79 in Welcome Travel. Quel che ha stupito è stata la quantità di agenzie non appartenenti ad alcun network, che quindi si sono potute affiliare già durante il 2022 senza aspettare la scadenza di eventuali contratti in essere”.



I numeri

Intanto, il gruppo chiude l’esercizio novembre 2021-ottobre 2022 con un volume d’affari totale di un miliardo 285 milioni di euro, formato da 968 milioni nell’area leisure e da 317 milioni in quella vettori. Numeri importanti, ottenuti anche grazie ai costanti investimenti sia sul lato crm, sia su tecnologia e strumenti per sostenere l’attività delle agenzie.



Senza dimenticare il piano di incentivi – circa un milione 700mila euro l’investimento per i premi destinati alle adv al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti – e la formazione. Sotto quest’ultimo aspetto parte oggi da Roma il roadshow in 48 tappe che porterà il management del Gruppo a incontrare in tre settimane circa mille 200 agenti di viaggi per presentare il nuovo crm e tutte le novità in cantiere.



Il trend delle prenotazioni

Intanto, nelle agenzie cominciano ad arrivare le prenotazioni per le festività di fine anno: “In verità il dato più interessante riguarda il 2023 – aggiunge Dante Colitta, direttore commerciale e marketing -. Non siamo ai livelli del 2019, ma sicuramente ci stiamo muovendo in direzione di un ritorno all’advance booking, merito anche della maggior penetrazione del prodotto assicurativo, che consente di prenotare senza pensieri. Se pre Covid le pratiche comprensive di assicurazione erano intorno al 50% del totale, adesso sfioriamo il 97%”.



Nella foto da sinistra, Vittorio Amato, Dante Colitta, Adriano Apicella e Andrea Moscardini.