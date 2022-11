08:03

Si chiama CresciBusiness l’iniziativa lanciata da Intesa Sanpaolo per le piccole e piccolissime imprese dei settori commercio, artigianato, piccoli alberghi e aziende del turismo con fatturato fino a 2,5 milioni di euro, che prevede la messa in circolo di 5 miliardi di euro per fare fronte all’emergenza rincari.

L’intervento si aggiunge ai 30 miliardi già stanziati dalla banca in favore di Pmi e famiglie dall’inizio dell’anno per contrastare il caro energia, parte degli oltre 400 miliardi a supporto del Pnrr.



Il piano prevede interventi per la liquidità e finanziamenti garantiti, azzeramento per un anno delle commissioni sui micropagamenti tramite Pos in negozio fino a 15 euro, gratuità per un anno del canone dei Pos e delle carte di credito commercial, agevolazioni sui prodotti di copertura assicurativa e noleggio di beni strumentali per contenere i costi operativi. Obiettivo: accompagnare le piccole imprese fuori dalla crisi e aiutarle nel rilancio attraverso progetti di digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo dell’attività commerciale.



CresciBusiness, iniziativa condivisa con le principali associazioni di categoria dei settori artigianato, commercio, servizi e turismo, con le quali è stato firmato un protocollo d’intesa, prevede infatti soluzioni di finanziamento a breve e medio-lungo termine a supporto della liquidità, della gestione dell’emergenza energetica e del pagamento delle bollette. Un articolato sistema di credito a condizioni particolarmente agevolate, per favorire gli investimenti soprattutto verso la trasformazione digitale e sostenibile, declinati in base alle esigenze specifiche dei singoli settori. L’iniziativa interviene in maniera significativa anche sul fronte dei pagamenti, con un pacchetto di agevolazioni molto ampio.



Azzerate le commissioni Pos

Azzerate fino a fine 2023 le commissioni per i micropagamenti tramite Pos fino a 15 euro e gratuità per un anno del canone del Pos mobile e virtuali e agevolazioni sulle condizioni economiche delle carte di credito aziendali. Importanti anche le soluzioni di finanziamento per coprire i costi energetici con crediti agevolati e a garanzia pubblica fino a 36 mesi, con 1 anno di preammortamento.



Prende avvio, inoltre, il nuovo programma ‘Digitalizziamo’ che punta a sviluppare le realtà imprenditoriali capaci di crescere e investire in ambito digitale anche nei periodi più complessi di questo biennio. Grazie al supporto di partner come Deloitte, Cerved, Alkemy e Nexi le aziende che parteciperanno al programma verranno inserite in un percorso di visibilità e valorizzazione, che comprende l’offerta di servizi evoluti e formazione.