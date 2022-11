Aggiornamento per le adv: territori e prodotti in primo piano con i progetti di specializzazione curati da TTG Italia

08:46

Guide cartacee e online per consulenti di viaggio supportate da webinar di approfondimento con presentazioni in diretta curate dai responsabili della promozione territoriale e di prodotto. I progetti di specializzazione realizzati dalla redazione di TTG Italia si basano su momenti di formazione frontale supportati da guide con testi elaborati dallo staff giornalistico e declinati in relazione ai Trend della Travel & Hospitality Vision by TTG.

Strumenti di aggiornamento e specializzazione che la redazione di TTG Italia dedica alle agenzie interessate a specializzarsi su proposte di soggiorno tematizzate e in linea con le tendenze di consumo del viaggio nel prossimo triennio.



Progettate insieme ai territori e ai responsabili di prodotto, le guide vengono diffuse in formato cartaceo attraverso la testata TTG Italia e quindi pubblicate online per garantirne in qualunque momento la consultazione e il download.



Realizzati su specifica richiesta degli agenti di viaggio che hanno risposto a un sondaggio TTG relativo alle più attuali necessità di aggiornamento dell’intermediazione, i progetti di specializzazione - completi di webinar e guide - sono visionabili e scaricabili gratuitamente all’indirizzo: http://ttglab.ttgitalia.com/