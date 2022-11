Ita Airways potenzia la flotta: il plauso della presidente Fiavet Jelinc

12:50

Un plauso agli investimenti in flotta di Ita Airways arriva dalla presidente Fiavet Ivana Jelinc. All’indomani della notizia che la compagnia ha deciso l’ingresso in flotta di 39 aeromobili di nuova generazione, la presidente Fiavet ha espresso la sua soddisfazione.

“Ita Airways è, dalla sua nascita, un partner importante di Fiavet-Confcommercio. Nella situazione di caos dei voli di questa estate è risultata la compagnia più puntuale d’Europa – dice Jelinic -. Oggi, altri numeri ci mostrano una pianificazione d’eccellenza che vedrà il vettore aereo crescere in modo significativo, con 39 aeromobili di nuova generazione che porteranno crescite a doppia e tripla cifra per una compagnia italiana che è un decisivo alleato del turismo organizzato”.



Le nuove rotte in apertura dal prossimo anno, come Riyadh, Jeddah, e Kuwait City, che si andranno ad affiancare ai collegamenti già lanciati verso gli Usa, con San Francisco e Washington, e verso il Sud America, con Rio de Janeiro, secondo Jelinic saranno fondamentali per chi si occupa di turismo incoming e di business travel.



“Mi auguro che la programmazione fino al 2026 di Ita Airways possa giungere a compimento nel migliore dei modi, consentendo alle imprese di Fiavet-Confcommercio di contare su un’offerta d’eccezione e di qualità, creata con le caratteristiche di una compagnia italiana” conclude la presidente.