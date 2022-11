Best of the World 2023 di National Geographic: ecco dove viaggiare il prossimo anno

15:06

C’è anche l’Italia nella lista dei viaggi Best of the World stilata da National Geographic per il 2023. E se la protagonista del viaggio italiano è quasi scontata (Roma), lo è meno il punto di interesse che viene sottolineato. Nella lista, la Città Eterna viene inserita ovviamente nella categoria ‘Cultura’, ma fra le tante meraviglie National Geographic spinge un pellegrinaggio attraverso la storia lungo l'Appia Antica, battezzata l'antica "superstrada" d'Europa.

La nuova edizione della lista Best of The World è suddivisa in 5 categorie, Natura, Cultura, Famiglie, Avventura e, nuovo ingresso, la categoria Comunità che ha sostituito quella dedicata alla sostenibilità, per valorizzare invece destinazioni dove lo sviluppo turistico crea benessere per le comunità locali.



Nella categoria Comunità sono inserite Karpathos, in Grecia, per un progetto di turismo sostenibile realizzato dall’imprenditoria femminile; Milwaukee, nel Wisconsin, che celebra la sua comunità culturale tanto quanto i suoi birrifici; la valorizzazione del turismo indigeno in Alberta, Canada; il Laos, dove un nuovo treno ad alta velocità rende accessibili ai turisti le regioni meno conosciute e il Ghana per esplorare l'eredità nera nella capitale Accra.



Nella categoria Cultura, accanto a Roma e alla via Appia Antica, trovano posto l’Egitto, con il nuovo Grande Museo Egizio del Cairo, Busan, in Corea del Sud, Charleston, nella Carolina del Sud per l'International African American Museum e la Cina, con le Grotte di Longmen nell’Henan.



Per quanto riguarda la Natura, National Geographic segnala il Botswana con i programmi per riabilitare le specie in via di estinzione, le Highlands scozzesi, dove un movimento di rewilding mira a ripristinare il paesaggio originale e la flora e la fauna autoctone e la Slovenia con nuovi percorsi ciclistici gastronomici che visitano fattorie, vigneti, casari e altri produttori. E ancora il Texas, con Il Big Bend National Park e le Azzorre con l'osservazione delle balene e le sorgenti termali.



Le destinazioni segnalate per le Famiglie comprendono la Svizzera in treno, Trinidad e Tobago per aiutare a salvare le tartarughe e San Francisco, in California, con il Presidio Tunnel Tops e il Crosstown Trail urbano. E ancora la Colombia, la terra incantata dell'Encanto della Disney e Manchester, in Inghilterra, sull’onda del calcio.



Infine, nella categoria Avventura il Perù, con Choquequirao un sito Inca isolato non ancora troppo sfruttato turisticamente, la Nuova Zelanda, il paese che ha inventato il bungee jumping e lo Utah. E ancora l’Austria, con la rete di villaggi di alpinisti Bergsteigerdörfer per lo sci di fondo e il Messico con il Parco Nazionale di Revillagigedo, a vedere squali e mante.