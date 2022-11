Jet2Holidays bandisce la parola 'Covid' dalla conferenza annuale

11:52

"La parola con la 'C' sarà pronunciata solo una volta. E da questo momento dico a tutti: 'Non voglio sentirla più'". Una presa di posizione chiara quella di Alan Cross, head of trade di Jet2Holidays alla vigilia della conferenza annuale dell'operatore.

La 'C-word' è ovviamente 'Covid', termine che ha tenuto banco nelle discussioni di ogni settore da due anni e mezzo a questa parte.



Parlando con ttgmedia.com il manager ha detto che ora è giunto il momento del 'business as usual', di lavorare come al solito, conquistando le prenotazioni dei clienti e ritrovando l'entusiasmo.



Insomma, per Jet2Holidays è giunto il momento di lasciarsi la vicenda alle spalle. Anche l'amministratore delegato di Jet2 Steve Heapy ha sottolineato che "è stato un periodo difficile, l'abbiamo superato e ora l'unica cosa da fare è rialzarsi".



La decisione di 'bandire' la parola Covid dall'appuntamento annuale è sicuramente significativa. E potrebbe aprire le porte a decisioni simili da parte di altre realtà del settore turistico.