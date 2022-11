08:46

Utilizzare la tecnologia e l’analisi dei dati in tempo reale per supportare ogni anno a livello di marketing hotel, compagnie aeree e destinazioni. Questo l'obiettivo di Sojern, realtà presente in Italia dal 2017: “Le abitudini dei viaggiatori sono cambiate - spiega Luca Romozzi, direttore commerciale Europa (nella foto) - e la prima cosa da considerare è l'accelerazione del marketing online”.

Raccontare la propria storia attraverso il digitale è fondamentale, il web è un contesto quanto mai veloce, e creare campagne uniche che riescano a coinvolgere i viaggiatori fino alla prenotazione richiede un approccio che promuova la brand awareness e la domanda su più canali contemporaneamente. “I big data per le Dmo sono più necessari che mai e facili da usare - sottolinea Romozzi -. Essi consentono di sperimentare un marketing ‘live’ monitorando l'impatto degli investimenti e pianificando al meglio i budget”.



La nuova piattaforma

Oggi Sojern si presenta con un nuovo sito ricco di contenuti e un team Italia pronto a incontrare gli attori del mercato; a questo si aggiunge una partnership con Data Appeal, determinante per ottenere una combinazione unica di dati geospaziali, sentiment e market intelligence. “Abbiamo costruito con cura un ecosistema di dati proprietari sviluppando una tecnologia AI all'avanguardia che alimenta la Sojern Travel Marketing Platform. Nel lungo termine puntiamo a far migrare tutti i nostri attuali 10mila clienti sulla nuova piattaforma, sviluppandone ulteriori funzionalità”.



Gaia Guarino