15:16

Room Mate in liquidazione. La procedura - che arriva dopo la dichiarazione di fallimento e la cessione dell’azienda al fondo americano Angelo Gordon e al Gruppo alberghiero canadese Westmont Hospitality - è stata disposta da Tribunale del Commercio di Madrid.

Previsto anche il licenziamento automatico del presidente e fondatore del Gruppo, Kike Sarasola, e del resto del cda. Ciò non implicherà, però, la dipartita definitiva di questi dall’azienda. Secondo quanto riporta Hosteltur, infatti, non è da escludere che la nuova proprietà possa mantenere uno stretto legame con l’ex presidente.



I piani dei nuovi proprietari

Angelo Gordon e Westmont Hospitality avrebbero inoltre preso l’impegno di voler confermare i 600 dipendenti della società di Sarasola, nonché dell’intero team dirigenziale.



Resta un ultimo nodo da sciogliere. Entro quindici giorni l’a.d. dovrà presentare una relazione al giudice per determinare le ragioni del fallimento. Un passo fondamentale per capire se saranno ritenuti responsabili i vertici della società o eventuali fattori esterni.