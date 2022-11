08:03

Domenico Pellegrino, ceo Bluvacanze, nella nuova puntata di Gente di Viaggi racconta i dettagli della joint venture siglata insieme a Via Con Noi.



Un'operazione si inserisce all'intero della riorganizzazione del processo di distribuzione del gruppo.



L'intervista è anche l'occasione per fare il punto su tutti i progetti in campo per le diverse branche del gruppo, con diverse novità che riguardano il tour operator di casa, Going. Ma c'è spazio anche per l'incoming.



"Blunet è un mondo dove catalizziamo il valore, lo amplifichiamo e lo esportiamo - spiega Pellegrino -: questo è un compito che abbiamo come polo industriale che appartiene a un grande gruppo internazionale".