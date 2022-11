Approda in Italia Kombo, startup francese per i viaggi in treno, bus e aereo

12:55

Arriva anche in Italia Kombo, piattaforma francese di prenotazione dei biglietti per viaggi in treno, bus e aereo. L’azienda, operativa da 6 anni, aggrega i servizi e le offerte di oltre 400 società di trasporto attive in tutta Europa. Tra queste FlixBus, BlaBlaBus,

Itabus, Marino e Marozzi.

A curare la distribuzione in Italia della startup sarà Carlotta Schneck, ex responsabile marketing di Cityscoot, leader nel settore degli scooter condivisi, che ha accompagnato il lancio e la crescita di diverse startup negli ultimi cinque anni.



In fase di ricerca, oltre a mostrare le tariffe più convenienti, il portale dà risalto alle soluzioni meno impattanti sul fronte ambientale. Un algoritmo offre inoltre la soluzione di trasporto ideale, scandagliando i dati di oltre 10.000 percorsi diretti.